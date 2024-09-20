Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро

Ранее первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз направил на закупку оружия для Украины 1,4 миллиарда евро, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Первый транш провели через Европейский фонд мира, он пошел на приоритетное оборудование, артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны и заказы для оборонной промышленности Украины.