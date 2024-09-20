Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро

Заем является частью более широкого плана стран G7 о предоставлении Киеву 50 миллиардов евро за счет доходов от заблокированных российских активов. По данным издания Financial Times, объявленная сумма стала компромиссом, позволяющим обойти сопротивление со стороны руководства Венгрии и не привлекать к решению США.
Перед поступлением денег в распоряжение Украины кредит должны одобрить большинство стран ЕС и Европарламент до конца 2024 года, однако проблемы в этом вопросы маловероятны.
Ранее первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз направил на закупку оружия для Украины 1,4 миллиарда евро, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Первый транш провели через Европейский фонд мира, он пошел на приоритетное оборудование, артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны и заказы для оборонной промышленности Украины.