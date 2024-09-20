Путин оценил рвение губернатора Кожемяко встать на защиту Курска

Песков рассказал, что многие регионы формируют свои военные подразделения.
«Очень многие регионы помогают различным военным подразделениям, формируют свои подразделения и активно работают в этом плане. Приморье относится к этим регионам, и это встречает позитивную оценку со стороны президента», — рассказал Песков журналистам. Он добавил, что ведется напряженная и круглосуточная работа.
Ранее стало известно, что и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов отправился на защиту Курской области от боевиков ВСУ. Он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона «Тигр».