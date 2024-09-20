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Путин оценил рвение губернатора Кожемяко встать на защиту Курска

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил поездки губернатора Приморского края Олега Кожемяко в зону спецоперации и желание встать на защиту Курска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола.

Источник: Пресс-служба Президента России

Песков рассказал, что многие регионы формируют свои военные подразделения.

«Очень многие регионы помогают различным военным подразделениям, формируют свои подразделения и активно работают в этом плане. Приморье относится к этим регионам, и это встречает позитивную оценку со стороны президента», — рассказал Песков журналистам. Он добавил, что ведется напряженная и круглосуточная работа.

Ранее стало известно, что и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов отправился на защиту Курской области от боевиков ВСУ. Он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона «Тигр».

Путин Владимир