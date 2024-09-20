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Кремль прокомментировал идею запретить чайлдфри

Песков: повышение рождаемости является одним из главных приоритетов России.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На данный момент Кремль не сформулировал официальную позицию по вопросу запрета движения чайлдфри в России, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что всё, что может помешать увеличению рождаемости в стране, должно быть устранено. Так он прокомментировал высказанную спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко инициативу о законодательном запрете данного движения.

Песков уточнил, что в Кремле не ведется практическая проработка предложения.

Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема — это один из главных вызовов, который стоит перед нами. Конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента (цитата по «ТАСС»)

Ранее, 26 июля, Песков уже поднимал вопрос о необходимости улучшения коэффициента рождаемости в России, назвав его текущий уровень катастрофой для будущего.

Песков Дмитрий
Матвиенко Валентина