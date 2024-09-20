«Украинские солдаты в скором времени могут использовать списанные австралийские боевые танки. Правительство Альбанезе прорабатывает с администрацией [президента США Джо] Байдена план по их отправке на поле боя», — говорится в материале газеты.
Речь идет о 59 танках, которые были списаны в июле этого года. Они были приобретены Австралией в 2004 году за 550 млн австралийских долларов ($340 млн) у американской стороны.
Ранее этот вопрос обсуждал с киевскими властями министр обороны Австралии Ричард Марлз, пишет издание со ссылкой на источники в австралийском правительстве. По сообщению газеты, отправка танков должна быть осуществлена в соответствии с правилами экспорта военной техники производства США.
Также сообщается, что Киев неоднократно обращался к Австралии с просьбами о поставках. При этом, выведенная из эксплуатации военная техника, в числе которой патрульные машины, бронетранспортеры и автомобили повышенной проходимости, выставлялись на продажу на торговых площадках в Австралии. Это вызвало недовольство украинской общины, уточняет Sydney Morning Herald.
Ранее, 19 сентября, заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил, что армия России уничтожила две трети от числа поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских танков Abrams. 16 сентября о росте темпа потерь ВСУ американских танков Abrams сообщало издание Military Watch Magazine (MWM). Уточнялось, что у украинской армии на вооружении осталось 11 танков из 31 поставленного США, поскольку большая часть военной техники была уничтожена ВС РФ. Некоторые танки стали трофеями российских военных.
До этого, 11 июля, Австралия объявила о крупнейшем до этого времени единоразовом транше военной помощи Киеву на сумму $250 млн. Пакет включал системы противовоздушной обороны (ПВО), оружие класса «воздух — земля», боеприпасы, противотанковое оружие, а также партию обуви для мужчин и женщин.
В апреле Австралия выделяла Украине пакет помощи на общую сумму $100 млн. Как подчеркнул премьер-министр страны Ричард Марлз, $50 млн пойдут на финансирование систем противовоздушной обороны малой дальности, $30 млн потратят на беспилотники и еще $15 млн направят на оборудование, включая шлемы, надувные лодки, ботинки, противопожарные маски и электрогенераторы.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.