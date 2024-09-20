Австралия может отправить Киеву списанные танки Abrams

Также сообщается, что Киев неоднократно обращался к Австралии с просьбами о поставках. При этом, выведенная из эксплуатации военная техника, в числе которой патрульные машины, бронетранспортеры и автомобили повышенной проходимости, выставлялись на продажу на торговых площадках в Австралии. Это вызвало недовольство украинской общины, уточняет Sydney Morning Herald.