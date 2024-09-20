Во время инаугурации нового губернатора Алиханов заставил зал смеяться шуткой про Приморское кольцо

Министр промышленности и торговли РФ, экс-губернатор Антон Алиханов 20 сентября принял участие в церемонии инаугурации Алексея Беспрозванных в Калининграде. Выступая с речью, он пошутил про Приморское кольцо. Залу шутка понравилась.
Свое выступление экс-губернатор построил на воспоминаниях о предыдущих главах региона и их достижениях.
— Каждый губернатор Калининградской области опирался на то, что сделали его предшественники, — начал он. А когда речь зашла про Георгия Бооса, конечно, упомянул Приморское кольцо, которое тот начинал строить.
— Справедливости ради, Георгий Валентинович Приморское кольцо не закончил. Николай Николаевич [Цуканов] продолжал, я продолжал, и вы теперь будете продолжать, — сказал Антон Алиханов и зал взрывался аплодисментами, собравшиеся засмеялись. Камера трансляции взяла крупным планом улыбающуюся министра спорта Наталью Ищенко, было видно, как смеется министр образования Светлана Трусенева.
Антон Алиханов продолжил: «Проект огромный, даже не знаю, желать вам закончить или не желать… Это такое дело… Решайте, все в ваших руках».