Его слова передает ТАСС.
«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают, контроль будет восстановлен», — заверил он. По словам Пескова, в Кремле на эту тему никаких сомнений нет.
«Как и каким образом — естественно, планы военных здесь не могут быть публичными», — добавил пресс-секретарь президента. Он отметил, что ситуация в районах, куда зашли бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), чрезвычайная, но она будет «своевременно исправлена».
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».
В августе, сразу после вторжения ВСУ в Курскую область, губернатор региона сообщил о 28 населенных пунктах, которые оказались под контролем Украины. За месяц российская армия, по информации Минобороны России, освободила по меньшей мере 12 населенных пунктов.
Песков заверил, что военные России вернут контроль над Курской областью
Российские военные обязательно вернут контроль над всей Курской областью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Его слова передает ТАСС.