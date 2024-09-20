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Беспрозванных принял присягу губернатора Калининградской области

В Калининграде сегодня, 20 сентября, состоялась церемония вступления в должность губернатора Калининградской области — Алексей Беспрозванных на сцене областного драмтеатра принял присягу.

Источник: Янтарный край

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Калининградской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Исполнять конституцию и законодательство Российской Федерации, устав Калининградской области, уставные законы и законы Калининградской области, действовать в интересах и на благо Калининградской области и ее населения».

произнёс Беспрозванных

Выборы губернатора Калининградской области признаны состоявшимися и действительными: за Алексея Беспрозванных проголосовали 270919 избирателей, что составляет 76,55%. За пост губернатора также боролись представители ЛДПР Евгений Мишин, представитель КПРФ Максим Буланов и представитель «Справедливой России — патриоты за правду» Юрий Шитиков. Они набрали 9,51%, 6,57% и 5,87% голосов калининградцев соответственно.