Беспрозванных принял присягу губернатора Калининградской области

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Калининградской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Исполнять конституцию и законодательство Российской Федерации, устав Калининградской области, уставные законы и законы Калининградской области, действовать в интересах и на благо Калининградской области и ее населения».
Выборы губернатора Калининградской области признаны состоявшимися и действительными: за Алексея Беспрозванных проголосовали 270919 избирателей, что составляет 76,55%. За пост губернатора также боролись представители ЛДПР Евгений Мишин, представитель КПРФ Максим Буланов и представитель «Справедливой России — патриоты за правду» Юрий Шитиков. Они набрали 9,51%, 6,57% и 5,87% голосов калининградцев соответственно.