Беспрозванных принял присягу губернатора Калининградской области

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Калининградской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Исполнять конституцию и законодательство Российской Федерации, устав Калининградской области, уставные законы и законы Калининградской области, действовать в интересах и на благо Калининградской области и ее населения».