Владимир Путин провел видеоконференцию из Петербурга с членами Совбеза

В пятницу, 20 сентября, президент России Владимир Путин провел видеоконференцию из Петербурга с постоянными членами Совета безопасности. Главной темой совещания стала объективная трактовка истории. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
— В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причём делается это зачастую весьма недобросовестным способом, — заявил глава государства.
С докладами по обсуждаемой теме выступили помощник президента Владимир Мединский и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Напомним, днем ранее президент Владимир Путин провел заседание по вопросу развития беспилотных авиасистем. Он заявил, что в текущем году выпуск БПЛА в стране планируется увеличить почти в 10 раз в сравнении с 2023 годом.