Путин обсудил с Совбезом России проблему трактовки истории

Президент в начале совещания отметил, что тема объективной трактовки истории «вроде бы напрямую не относится к вопросам обеспечения безопасности», потому что, «на первый взгляд» это вопросы прежде всего исторической науки, которые должны обсуждаться в научной среде.
«В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом. А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны», — сказал господин Путин в начале совещания (его слова опубликованы на сайте Кремля).
Президент выступил на совещании по видеосвязи. В нем также приняли участие премьер Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов и другие.
Накануне, 19 сентября, Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии. Оно было посвящено срочном развитию беспилотных систем.