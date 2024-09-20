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Путин обсудил с Совбезом России проблему трактовки истории

Помощник президента Владимир Мединский и глава МИДа Сергей Лавров выступили с докладами на совещании главы государства Владимира Путина с членами Совета безопасности. Темой стала трактовка истории другими странами.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент в начале совещания отметил, что тема объективной трактовки истории «вроде бы напрямую не относится к вопросам обеспечения безопасности», потому что, «на первый взгляд» это вопросы прежде всего исторической науки, которые должны обсуждаться в научной среде.

«В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом. А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны», — сказал господин Путин в начале совещания (его слова опубликованы на сайте Кремля).

Президент выступил на совещании по видеосвязи. В нем также приняли участие премьер Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов и другие.

Накануне, 19 сентября, Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии. Оно было посвящено срочном развитию беспилотных систем.

Путин Владимир
история