Путин обсудил с Совбезом России проблему трактовки истории

«В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом. А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны», — сказал господин Путин в начале совещания (его слова опубликованы на сайте Кремля).