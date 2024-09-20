В Тольятти 25 сентября объявят конкурс на пост мэра

В Тольятти 25 сентября состоится заседание городской думы, на котором рассмотрят много вопросов. Одним из ключевых станет рассмотрение вопроса об отставке по собственному желанию мэра Тольятти Николая Ренца. О том, что он покидает свой пост, стало известно 16 сентября на оперативном совещании правительства Самарской области.