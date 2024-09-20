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В Тольятти 25 сентября объявят конкурс на пост мэра

Депутаты в Тольятти 25 сентября примут отставку Николая Ренца.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти 25 сентября состоится заседание городской думы, на котором рассмотрят много вопросов. Одним из ключевых станет рассмотрение вопроса об отставке по собственному желанию мэра Тольятти Николая Ренца. О том, что он покидает свой пост, стало известно 16 сентября на оперативном совещании правительства Самарской области.

— Также будет рассмотрен вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на пост нового главы, — следует из повестки предстоящего заседания, которая опубликована на сайте думы Тольятти.

Депутатам предстоит назначить членов конкурсной комиссии, чтобы провести конкурс на пост мэра.