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Геннадий Емельянов вновь избран сенатором от Татарстана

Геннадий Емельянов снова стал сенатором Российской Федерации от Татарстана. Он был избран представителем Госсовета нового созыва в Совет Федерации, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Как отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, фракция «Единой России» предложила кандидатуру Емельянова на этот пост. Ранее он уже представлял Татарстан в верхней палате парламента с 2019 по 2024 год.

Господин Емельянов получил 87 голосов за свою кандидатуру, против него проголосовали двое. На первом заседании он сразу же сложил с себя полномочия депутата Госсовета.

Геннадий Емельянов родился в 1957 году в поселке Карамалинка Заинского района. Он окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «инженер-механик». С 1999 по 2004 год он был первым заместителем главы администрации Набережных Челнов, затем с 2004 по 2009 год — главой администрации Зеленодольского района и мэром Зеленодольска. В 2009—2010 годах он работал министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, а с 2010 по 2019 год был главой Елабужского муниципального района и мэром Елабуги.