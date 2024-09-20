Геннадий Емельянов вновь избран сенатором от Татарстана

Геннадий Емельянов родился в 1957 году в поселке Карамалинка Заинского района. Он окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «инженер-механик». С 1999 по 2004 год он был первым заместителем главы администрации Набережных Челнов, затем с 2004 по 2009 год — главой администрации Зеленодольского района и мэром Зеленодольска. В 2009—2010 годах он работал министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, а с 2010 по 2019 год был главой Елабужского муниципального района и мэром Елабуги.