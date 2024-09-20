Украина живет по плану Б, заявил Зеленский

«Касаемо нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б? Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся», — сказал Зеленский на брифинге в Киеве, который транслировал YouTube-канал Еврокомиссии.