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«Расширили линии». На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.

Источник: © РИА Новости

«Обстановка на фронте остается крайне тяжелой. Все решается в Донбассе. <…> Оперативно-тактический Кризис на Красноармейском направлении, тактический кризис на Кураховском направлении, элементы тактического кризиса на Угледарском направлении», — отметил он.

По словам полковника, ВСУ направляют все больше ресурсов в Курскую область, пытаясь удержать часть территорий. При этом эксперт добавил, что это направление не будет иметь никакого влияния на исход боевых действий в целом.

«Таким образом мы расширили линии боевой соприкосновения и ввели в бой дополнительные резервы при отсутствии таковых», — посетовал Стариков.

Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.