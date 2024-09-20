«Обстановка на фронте остается крайне тяжелой. Все решается в Донбассе. <…> Оперативно-тактический Кризис на Красноармейском направлении, тактический кризис на Кураховском направлении, элементы тактического кризиса на Угледарском направлении», — отметил он.
По словам полковника, ВСУ направляют все больше ресурсов в Курскую область, пытаясь удержать часть территорий. При этом эксперт добавил, что это направление не будет иметь никакого влияния на исход боевых действий в целом.
«Таким образом мы расширили линии боевой соприкосновения и ввели в бой дополнительные резервы при отсутствии таковых», — посетовал Стариков.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.