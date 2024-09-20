Министр обороны Украины уволил двух замов главы ГУР Буданова без его ведома

Об этом 20 сентября сообщило украинское издание «Бабель» со ссылкой на четыре источника в силовых органах.
Речь идет об Игоре Остапенко и Викторе Зайцеве, которых считают ставленниками бывшего главы украинского минобороны, нынешнего посла Украины в Словении Андрея Тарана. По информации журналистов, с Будановым их увольнения никак не согласовывали.
В то же время собеседники издания разошлись во мнениях относительно причин принятого решения. Один из них считает, что оно принято в офисе украинского президента для ослабления позиций главы ГУР, другой — что за решением может стоять и сам Буданов.
Ранее, 6 мая, Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая) на посту президента Украины. Политолог Михаил Павлив в беседе с «Известиями» тогда выразил мнение, что Буданов является наиболее вероятным кандидатом из имеющейся у Вашингтона «длинной скамейки запасных».
До этого, в январе Буданова прочили в сменщики бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Но пост в итоге занял Александр Сырский.