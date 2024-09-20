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Министр обороны Украины уволил двух замов главы ГУР Буданова без его ведома

Министр обороны Украины Рустем Умеров около недели назад уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки ведомства (ГУР) Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Источник: AP 2023

Об этом 20 сентября сообщило украинское издание «Бабель» со ссылкой на четыре источника в силовых органах.

Речь идет об Игоре Остапенко и Викторе Зайцеве, которых считают ставленниками бывшего главы украинского минобороны, нынешнего посла Украины в Словении Андрея Тарана. По информации журналистов, с Будановым их увольнения никак не согласовывали.

В то же время собеседники издания разошлись во мнениях относительно причин принятого решения. Один из них считает, что оно принято в офисе украинского президента для ослабления позиций главы ГУР, другой — что за решением может стоять и сам Буданов.

Ранее, 6 мая, Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая) на посту президента Украины. Политолог Михаил Павлив в беседе с «Известиями» тогда выразил мнение, что Буданов является наиболее вероятным кандидатом из имеющейся у Вашингтона «длинной скамейки запасных».

До этого, в январе Буданова прочили в сменщики бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Но пост в итоге занял Александр Сырский.