Глава Палестины примет участие в саммите БРИКС в Казани

Ранее в августе палестинский посол заявлял РИА Новости, что президент России Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казани. На тот момент дипломат отметил, что точно неизвестно, будет ли Аббас участвовать в саммите.
«Будет… Конечно, было приглашение от Путина», — сказал Нофаль в ответ на вопрос РИА Новости, примет ли Аббас участие в XVI саммите БРИКС в Казани.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.