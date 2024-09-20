Губернатор Текслер обратился к южноуральцам

«Для меня это, прежде всего, оценка положительных изменений, которые происходят в регионе и которые отмечают люди. Причем это отношение избирателей не только персонально ко мне, как к высшему должностному лицу, но и ко всей команде Челябинской области, включая региональные, местные, федеральные органы власти. Это отношение к работе социальной сферы и наших общественных объединений. К успехам производственных коллективов, которые также активно принимают участие в развитии региона», — заявил Текслер.
Кроме того, губернатор отметил возрождение духовной и культурной жизни в области.
«Бесконечные слова благодарности» за героизм и мужество глава региона сказал бойцам СВО. Для всех россиян сегодня, добавил губернатор, главное — это Победа. Долгом региона является обеспечение бойцов и их семьи вниманием и заботой.
20 сентября состоялась торжественная инаугурация на пост губернатора региона. Держа руку на Уставе Челябинской области губернатор произнес слова присяги.