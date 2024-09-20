Избран новый глава Кошкинского района

Уголовное преследование бывшего чиновника было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Во время конкурса на пост главы Кошкинского района Евгений Макридин сообщил об этой ситуации профильной комиссии, но, несмотря на это, его избрали руководителем администрации муниципалитета. А в июне текущего года прокуратура Самарской области смогла добиться в суде изъятия указанных земельных участков из незаконного владения бывшего чиновника.