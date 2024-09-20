Избран новый глава Кошкинского района

До избрания на пост главы Кошкинского района Антон Широков полтора месяца исполнял обязанности руководителя районной администрации, а ранее был первым замом главы Челно-Вершинского района. Он сменил на посту Евгения Макридина, который был избран на пост главы района в феврале текущего года.
Господин Макридин уволился с должности вскоре после совещания с губернатором Вячеславом Федорищевым, на котором чиновник не к месту рассмеялся и вызвал недовольство главы региона. Также жители района пожаловались Вячеславу Федорищеву на неудовлетворительную работу Евгения Макридина в сфере благоустройства.
Кроме того, в апреле текущего года депутат Госдумы РФ Владимир Плякин попросил прокуратуру проверить бывшего главу района на предмет его уголовного прошлого. В мае по итогам проверки надзорное ведомство сообщило, что Евгений Макридин подвергался уголовному преследованию в связи с превышением должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и служебным подлогом (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Преступление было совершено в 2008 году, когда бывший чиновник, занимавший на тот момент пост первого заместителя главы Волжского района, подписал постановление о передаче в аренду ООО «Комфорт» земельного участка площадью свыше девяти га. После этого Евгений Макридин выкупил в личную собственность два земельных участка общей площадью 20 соток и заплатил за них 5,5 тыс. руб.
Уголовное преследование бывшего чиновника было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Во время конкурса на пост главы Кошкинского района Евгений Макридин сообщил об этой ситуации профильной комиссии, но, несмотря на это, его избрали руководителем администрации муниципалитета. А в июне текущего года прокуратура Самарской области смогла добиться в суде изъятия указанных земельных участков из незаконного владения бывшего чиновника.