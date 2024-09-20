«Путин дал понять». В США сделали заявление о спецоперации

«Россия побеждает, и люди в администрации США, наверняка, знают это, и они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления. Они должны уяснить, что украинцы находятся в серьезной беде», — отметил он.
По словам эксперта, ситуация будет только ухудшаться, в результате Белый дом столкнулся с настоящей катастрофой. Миршаймер полагает, что для Вашингтона не существует выхода из сложившейся ситуации, поэтому он мечется и пытается найти какое-то магическое решение.
«Я думаю, что Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь России западным оружием) как объявление войны со стороны Запада и особенно Соединенных Штатов», — резюмировал профессор.
На прошлой неделе российский лидер заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Если они пойдут на это, то изменится суть конфликта, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил Путин.