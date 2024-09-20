«Путин дал понять». В США сделали заявление о спецоперации

На прошлой неделе российский лидер заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Если они пойдут на это, то изменится суть конфликта, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил Путин.