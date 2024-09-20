В Крыму хотят создать новый гимн республики

В Крым может планируют создать рабочую группу, которая займется разработкой нового гимна республики. Об этом телеканалу «Крым 24» сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.
Руководитель парламента отметил, что обсуждал создание рабочей группы с главой республики Сергеем Аксеновым. Глава законодательной власти региона напомнил, что существующий гимн написали композитор Алемдар Караманов и крымская поэтесса Ольга Голубева.
«Он сыграл свою историческую роль, но новые реалии, по понятным и естественным причинам, гимн не отражает», — отметил Константинов.
По его словам, сейчас Крыму нужен гимн, который могли бы петь дети в школах. Глава Госсовета отметил, что там должен быть зафиксирован исторический и необратимый выбор жителей, вернувшихся домой, в Россию.
«В этой части нашей символики назрела необходимость перемен. Будем их инициировать, обсуждать с общественностью Крыма».