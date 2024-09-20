Правительство Челябинской области сложило полномочия

В пятницу состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера, она проходила в челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки. В ходе церемонии глава региона принес присягу, поклявшись верно служить народу и добросовестно выполнять свои обязанности.