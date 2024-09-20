ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен — РИА Новости. Правительство Челябинской области сложило полномочия после вступления в должность 20 сентября вновь избранного губернатора региона Алексея Текслера, следует из опубликованного в пятницу постановления главы региона.
В пятницу состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера, она проходила в челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки. В ходе церемонии глава региона принес присягу, поклявшись верно служить народу и добросовестно выполнять свои обязанности.
«О сложении полномочий правительством Челябинской области. В соответствии со статьей 10 закона Челябинской области “О правительстве Челябинской области” постановляю: правительству Челябинской области продолжать действовать до сформирования нового правительства Челябинской области».
Постановление вступает в силу со дня его подписания, отмечается на портале.
Избирательная комиссия региона постановила считать избранным на должность губернатора Челябинской области баллотировавшегося на второй срок Алексея Текслера, за которого проголосовало более 1 миллиона человек, что составляет 81,28% голосов избирателей, принявших участие в выборах.