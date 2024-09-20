Депутат покинул партию Зеленского из-за переименования его родного города

По словам нардепа, окончательное решение связано с переименованием его родного города с Червоноград Львовской области в Шептицкий. Это решение было принято 19 сентября Верховной Радой в рамках дерусификации 333 населенных пунктов Украины.
Камельчук добавил, что Верховная Рада проигнорировала мнение общины и его самого, приняв решение о переименовании города вопреки мнению большинства жителей.
19 сентября в прямом эфире одного из украинских телеканалов Юрий Камельчук объявил о выходе из партии «Слуга Народа». Тогда свое решение он обосновал несогласием с процессами и методами принятия решений партии Владимира Зеленского.