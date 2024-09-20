Олбани
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат покинул партию Зеленского из-за переименования его родного города

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского Юрий Камельчук объяснил причину выхода из политического движения. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

По словам нардепа, окончательное решение связано с переименованием его родного города с Червоноград Львовской области в Шептицкий. Это решение было принято 19 сентября Верховной Радой в рамках дерусификации 333 населенных пунктов Украины.

Камельчук добавил, что Верховная Рада проигнорировала мнение общины и его самого, приняв решение о переименовании города вопреки мнению большинства жителей.

19 сентября в прямом эфире одного из украинских телеканалов Юрий Камельчук объявил о выходе из партии «Слуга Народа». Тогда свое решение он обосновал несогласием с процессами и методами принятия решений партии Владимира Зеленского.