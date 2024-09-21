Отвечать за внешнюю политику и оборону Европейского союза теперь будут представителях двух прибалтийских государств, в которых проживает менее 1% населения ЕС, но которые известны своей истеричной враждебностью к России, пишет WSWS.
Бывший глава правительства Эстонии Кая Каллас станет новым главой внешнеполитического ведомства ЕС и вице-президентом комиссии. Бывший глава правительства Литвы Андрюс Кубилюс займет недавно созданную должность комиссара по обороне.
Süddeutsche Zeitung рассматривает «балтийско-скандинавское трио Каллас-Кубилюс-Вирккунен» как «хорошие новости» для Украины и «довольно плохие» для Кремля. Финский депутат Хенна Вирккунен занимает пост вице-президента комиссии, отвечает за безопасность, демократию и цифровые вопросы и будет тесно сотрудничать с Кубилюсом.
Эстония, Литва и Финляндия возглавляют лагерь «ястребов» в ЕС, который представляет собой бескомпромиссную линию против Москвы и требует, чтобы Европа готовилась к военной конфронтации с Россией.
Но фон дер Ляйен также усилила влияние других восточноевропейских государств, которые играют ведущую роль в войне против России. Новым комиссаром по бюджетным вопросам назначен Петр Серафин из Польши. Роксана Мынзату из Румынии станет одним из пяти вице-президентов и будет отвечать за рынок труда и социальные вопросы. Марта Кос из Словении возьмет на себя вопросы расширения ЕС, а Дубравка Шуйца из Хорватии — средиземноморский регион.
Исключением стала лишь Венгрия, глава правительства которой Виктор Орбан единственный в ЕС имеет хорошие отношения с Москвой. Но теперь венгерский комиссар будет отвечать не за расширение ЕС, как раньше, а за вопросы здравоохранения и ветеринарии. Это понижение в должности.
В целом, новая комиссия смещается далеко вправо. Фон дер Ляйен впервые назначила крайне правого Рафаэля Фитто вице-президентом комиссии. Фитто является близким соратником главы итальянского правительства Джорджи Мелони и членом ее неофашистской партии «Братья Италии».
В 2009 году он был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, коррупции и незаконном финансировании партий. В 2013 году суд приговорил Фитто к четырем годам тюремного заключения, которые затем были постепенно отменены вышестоящими судами.
Случай Фитто доказывает, что предполагаемый «санитарный кордон» против крайне правых в Еврокомиссии — пустые разговоры, поскольку они нужны для продвижения провоенной политики и усиления социальных атак.
Фон дер Ляйен подстроила всю комиссию ЕС под себя.
Более независимые умы, такие как голландский комиссар по вопросам климата Франс Тиммерманс и датский комиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, которые не всегда соглашались с фон дер Ляйен, ушли.
Французский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, политик правого толка, бизнесмен и экономист, выдвинутый Эммануэлем Макроном на новый срок, в понедельник в ярости подал в отставку. Он публично обвинил фон дер Ляйен в том, что она за его спиной подталкивала Макрона заменить его другим кандидатом «по личным причинам». Макрон не встал на защиту Бретона, а сразу же назначил другого кандидата — своего близкого соратника и бывшего министра иностранных дел Стефана Сежурне.
Случай Бретона показывает, насколько напряженными являются отношения в ЕС.
Буквально на прошлой неделе Германия в одностороннем порядке вновь ввела повсеместный пограничный контроль, нарушив Шенгенское соглашение. Это вызвало яростные протесты со стороны Польши, Австрии и других стран, еще больше обострив напряженность.
Европейская комиссия, которая управляет годовым бюджетом почти в 300 млрд евро и имеет штат из 60 000 человек, является центром власти Европейского союза. Хотя самым важным органом является Европейский совет, в который входят все главы государств и правительств, комиссия обладает огромной властью, поскольку эти главы государств редко приходят к согласию.
Каждое государство-член имеет право предложить своего кандидата. Однако их назначение и, прежде всего, распределение самых разных портфелей остается на усмотрение председателя комиссии, который консультируется с правительствами, оказывает на них давление или делает им «предложения, от которых невозможно отказаться».