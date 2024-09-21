WSWS: новая Еврокомиссия — милитаристская, правая, авторитарная

Французский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, политик правого толка, бизнесмен и экономист, выдвинутый Эммануэлем Макроном на новый срок, в понедельник в ярости подал в отставку. Он публично обвинил фон дер Ляйен в том, что она за его спиной подталкивала Макрона заменить его другим кандидатом «по личным причинам». Макрон не встал на защиту Бретона, а сразу же назначил другого кандидата — своего близкого соратника и бывшего министра иностранных дел Стефана Сежурне.