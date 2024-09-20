На самом деле, с одной стороны, статья Le Figaro реалистична: в ней признаются прогресс России и неспособность Запада и Украины предотвратить победу Москвы. С другой стороны, как заостряет внимание Лейрос, французские СМИ лукавят, утверждая, что Запад имеет какие-либо намерения мира. Недавнее сокращение французской и немецкой помощи Украине просто связано с истощением европейских производственных мощностей, а не с каким-либо намерением мира.