В недавней статье Le Figaro пишет о пессимизме относительно «украинской победы» и утверждает, что план дипломатического решения уже «тайно» обсуждается как в США, так и в Европе. Это значит, что западные чиновники начинают придерживаться более реалистичного взгляда на конфликт, считает Лукас Лейрос, научный сотрудник Центра геостратегических исследований, член Ассоциации журналистов БРИКС, военный эксперт.
Причин для такого изменения точки зрения Запада много. Основная — быстрое продвижение российских войск на Донбассе, в первую очередь прогресс российских военных в Покровске, который является логистическим узлом и крайне важным стратегическим городом для всей зоны конфликта.
Вторая причина — результаты украинского вторжения в Курск. Высказываются мнения, что цели операции достигнуты не были: русских не удалось отвлечь от Донбасса и в ближайшее время они неизбежно получат контроль над всеми его ключевыми районами.
Третья — источники, на которые ссылается Le Figaro, полагают, что неизбежно и сокращение военной помощи Киеву. Несмотря на обещания демократов продолжить безоговорочную поддержку Украины, опрошенные Le Figaro дипломаты ясно дали понять, что независимо от того, кто станет новым президентом США, помощь Украине будет урезана: пессимистическое мнение о будущем конфликта разделяют обе стороны американской политики.
На Западе все более открыто признают, что Донбасс и Крым находятся вне военной досягаемости украинцев… Кто бы ни стал президентом США, помощь уменьшится, после чего война для украинцев будет непродолжительной.
Одна из текущих целей американцев и европейцев, учитывая неблагоприятное для Киева развитие конфликта, — переосмыслить и обновить стратегические интересы западно-украинской стороны. В этом смысле западные дипломаты и политики пытаются пересмотреть то, что можно считать «украинской победой».
Некоторые шаги по прекращению конфликта уже предпринимаются. Например, дипломаты считают признаком деэскалации со стороны Запада неразрешение ударов по территории России с использованием ракет большой дальности. Также Франция и Германия приводятся в качестве примеров стран, которые, как пишет Le Figaro, начали ослаблять свои военные связи с Киевом.
Кроме того, союзники Украины собираются добиться прогресса на предстоящем «мирном саммите». Предполагается, что после ноябрьских выборов США возглавят встречу в Абу-Даби, на которой западные страны начнут переоценивать конфликт более реалистично, принимая во внимание текущую военную обстановку. Таким образом, есть надежда, что будет достигнут прогресс в создании дипломатической повестки для прекращения боевых действий.
На самом деле, с одной стороны, статья Le Figaro реалистична: в ней признаются прогресс России и неспособность Запада и Украины предотвратить победу Москвы. С другой стороны, как заостряет внимание Лейрос, французские СМИ лукавят, утверждая, что Запад имеет какие-либо намерения мира. Недавнее сокращение французской и немецкой помощи Украине просто связано с истощением европейских производственных мощностей, а не с каким-либо намерением мира.
К тому же Запад упустил удачный момент для переговоров, отмечает он. Россия была готова к переговорам более двух лет, но после недавнего вторжения в Курскую область Москва дала понять, что больше не доверяет противнику, и все мирные переговоры были отменены. Отчаянные попытки Запада облегчить бремя своего поражения бесполезны, поскольку Россия не примет никаких условий от противника. Москва является единственной стороной, уполномоченной решать, когда закончатся военные действия.