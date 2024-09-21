Уроки Корейской войны для США и Зеленского: иногда худой мир лучше сладостной победы — The Hill

США могли бы оказать краткосрочную экономическую помощь Киеву, но прекратить официальную военную поддержку к концу года. И Россия, и Украина могли бы вернуться к границам января 2022 года. США не поддержали бы вступление Украины в НАТО, но не отказались бы от возможности снова оказать помощь Киеву в случае будущего конфликта. Этот план обеспечил бы Украине более высокий уровень стратегической безопасности, чем за последнее десятилетие. США смогут перенаправить военные и дипломатические ресурсы в более важные области, одновременно устраняя угрозу того, что американские войска будут развернуты для участия в боевых действиях на Украине.