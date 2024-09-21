Уроки Корейской войны для США и Зеленского: иногда худой мир лучше сладостной победы — The Hill

В июле 1953 года война подошла к концу, но возникла тупиковая ситуация. То, что по итогам войны Северная Корея осталась коммунистической, огорчало Эйзенхауэра, но не изменило его стратегическое видение ситуации, пишет в статье The Hill доцент кафедры политологии Техасского государственного университета Джон Китч.
Эйзенхауэр, обращаясь к нации из Белого дома поздно вечером 26 июля, выразился так: «Сегодня вечером мы с благодарственными молитвами приветствуем официальное известие о том, что почти час назад в Корее было подписано перемирие… Наконец-то прекратится кровавая бойня и начнутся переговоры».
Эта убежденность заставила его быстро закончить войну. Продолжение боевых действий не изменило бы стратегический результат, но привело бы к новым человеческим жертвам, лишило бы больше семей возможности снова увидеть своих близких и помешало бы ликвидации голода, начавшегося в некоторых частях Корейского полуострова. Для Эйзенхауэра знание того, когда остановить войну, было так же важно — как морально, так и стратегически, — как и ведение справедливой войны до полной победы.
Во-первых, ситуацию надо видеть такой, какая она есть на самом деле, а не такой, какой мы хотели бы ее видеть. Это основа для принятия правильных решений. Во-вторых, честь — завершить войну, как только вы достигли наилучшего возможного результата.
Цель США сейчас должна заключаться в том, чтобы помочь Украине достичь прочного, пусть и несовершенного, мира. Безусловно, это не принесет ощущения победы, но альтернативой станет продолжающаяся катастрофа, которая гарантирует непрекращающиеся страдания на неопределенное будущее.
Украинский президент Владимир Зеленский снова просит разрешения на использование американского оружия для нанесения «глубоких» ударов по российской территории. Аргумент заключается в том, что такое разрешение — это все, что стоит между Украиной и окончательной победой.
К сожалению, это плохой стратегический расчет.
Нет ни одного варианта, который сам по себе станет решающим в этой кампании.
Конфликт на Украине зашел в тупик. Территория, контролируемая каждой из сторон, будет продолжать меняться, но фундаментальный характер войны уже устоялся, пишет The Hill. И ни одна из сторон не обладает достаточной силой, чтобы одержать безоговорочную победу, и не станет достаточно слабой, чтобы потерпеть крах.
Что это будет означать в реальном выражении? Стремительный рост числа жертв среди гражданского населения, долгосрочный экономический упадок, триллионы долларов военных расходов и стратегические издержки как для Украины, так и для Соединенных Штатов.
У Украины есть возможность перевести с трудом завоеванный тупик в новую сильную национальную идентичность. Мир может позволить стране сосредоточиться на восстановлении своей экономики и на расширении своей гражданской культуры. Несовершенный мир на Украине также позволит США переключиться на Тихий океан, который является важнейшей областью для американских интересов на следующие несколько десятилетий.
США не могут закончить российско-украинский конфликт самостоятельно — именно Россия и Украина должны решить, какое соглашение положит конец боевым действиям.
США могли бы оказать краткосрочную экономическую помощь Киеву, но прекратить официальную военную поддержку к концу года. И Россия, и Украина могли бы вернуться к границам января 2022 года. США не поддержали бы вступление Украины в НАТО, но не отказались бы от возможности снова оказать помощь Киеву в случае будущего конфликта. Этот план обеспечил бы Украине более высокий уровень стратегической безопасности, чем за последнее десятилетие. США смогут перенаправить военные и дипломатические ресурсы в более важные области, одновременно устраняя угрозу того, что американские войска будут развернуты для участия в боевых действиях на Украине.
Пример Кореи показывает, какой мир возможен на Украине. Как и в Корее, заключение мира с Москвой потребовало бы от Киева отказаться от части своей территории.
К концу 1952 года стало очевидно, что несовершенный раскол Корейского полуострова был наилучшим возможным результатом в той войне, и теперь такой раздел — наилучший результат на Украине. В конечном счете Киев должен принять это решение сам, но единственный способ для Америки стать настоящим союзником Украины — использовать свое влияние, чтобы добиться наилучшей сделки.