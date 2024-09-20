«Царь-бомба»: на Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы

Журналист напомнил о том, что еще в середине прошлого столетия Советский Союз испытал самую мощную в мире термоядерную «Царь-бомбу».
«Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», — написал он.
Как отметил Боуз, на сегодняшний день Россия обладает крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом на планете Земля.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, эту опасность нельзя недооценивать.
В июне на ПМЭФ президент России Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.