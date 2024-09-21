Мишустин утвердил список стран, навязывающих деструктивные установки

В перечень вошли 47 стран и территорий, которые «реализуют политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». В том числе в него включены Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Япония и другие государства.
Как сообщил источник ТАСС, знакомый с подготовкой документа, перечень утвержден в соответствии с указом президента об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности.
Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
Таким образом, жители именно этих государств смогут в упрощенном порядке получать право на временное проживание в России в случае неприятия деструктивных идеологических установок своих стран.
О поддержке иностранцев, не приемлющих западные ценности.
В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке обращения при переселении в Россию в качестве гуманитарной поддержки иностранцев, кто не приемлет деструктивные неолиберальные установки в своих странах.
Возможность обратиться за временным проживанием в России дается таким людям без учета утвержденной правительством квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства. Поводом может стать непринятие политики своих стран.
Перечень традиционных российских духовно-нравственных ценностей установлен Основами госполитики. Список государств, навязывающих своим гражданам нездоровые установки, было поручено подготовить кабмину.
Перечни недружественных стран.
В России есть и другие перечни недружественных государств — для применения дипломатических и экономических контрмер. Первый был утвержден весной 2021 года и включал только две страны — США и Чехию. Для них были введены ограничения на работу дипмиссий.
Второй список был утвержден в марте 2022 года, обновлялся в июле и октябре того же года. Сделки с попавшими в него государствами должны исполняться в особом порядке. Сейчас в этот перечень входит 46 стран и территорий: все государства — члены Евросоюза, а также Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).