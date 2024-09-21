Мишустин утвердил список стран, навязывающих деструктивные установки

Второй список был утвержден в марте 2022 года, обновлялся в июле и октябре того же года. Сделки с попавшими в него государствами должны исполняться в особом порядке. Сейчас в этот перечень входит 46 стран и территорий: все государства — члены Евросоюза, а также Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).