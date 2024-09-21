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Мишустин утвердил список стран, навязывающих деструктивные установки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список стран, навязывающих деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям. Соответствующий документ опубликован. Перечень утвержден в соответствии с указом президента об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности.

Источник: РИА "Новости"

В перечень вошли 47 стран и территорий, которые «реализуют политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». В том числе в него включены Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Япония и другие государства.

Из стран ЕС нет Словакии и Венгрии, кроме того, из стран НАТО нет Турции.

Как сообщил источник ТАСС, знакомый с подготовкой документа, перечень утвержден в соответствии с указом президента об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности.

Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Таким образом, жители именно этих государств смогут в упрощенном порядке получать право на временное проживание в России в случае неприятия деструктивных идеологических установок своих стран.

О поддержке иностранцев, не приемлющих западные ценности.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке обращения при переселении в Россию в качестве гуманитарной поддержки иностранцев, кто не приемлет деструктивные неолиберальные установки в своих странах.

Возможность обратиться за временным проживанием в России дается таким людям без учета утвержденной правительством квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства. Поводом может стать непринятие политики своих стран.

Перечень традиционных российских духовно-нравственных ценностей установлен Основами госполитики. Список государств, навязывающих своим гражданам нездоровые установки, было поручено подготовить кабмину.

Перечни недружественных стран.

В России есть и другие перечни недружественных государств — для применения дипломатических и экономических контрмер. Первый был утвержден весной 2021 года и включал только две страны — США и Чехию. Для них были введены ограничения на работу дипмиссий.

Второй список был утвержден в марте 2022 года, обновлялся в июле и октябре того же года. Сделки с попавшими в него государствами должны исполняться в особом порядке. Сейчас в этот перечень входит 46 стран и территорий: все государства — члены Евросоюза, а также Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).

Мишустин Михаил
закон