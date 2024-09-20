Зеленский призвал «поставить точку в войне» на новом «саммите мира»

«Этот план подготовлен. Думаю, будет справедливо, если я этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана: дадут нам то, что в этом плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании того, что будет в плане, или нет», — уточнил Зеленский.