Лавров заявил, что РФ не хочет ядерной войны

«Говорим о красных линиях, рассчитывая на то, что наши оценки, заявления услышат умные, принимающие решения люди. Говорить, что, если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на “красную кнопку”, несерьезно», — указал министр иностранных дел России.