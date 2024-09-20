Лавров заявил, что РФ не хочет ядерной войны

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия не хочет ядерной войны и считает неуместными разговоры о том, когда надо нажать на «красную кнопку». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Говорим о красных линиях, рассчитывая на то, что наши оценки, заявления услышат умные, принимающие решения люди. Говорить, что, если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на “красную кнопку”, несерьезно», — указал министр иностранных дел России.
«Убежден, что в таких ситуациях у тех, кто принимают решения, есть представление, о чем мы говорим. Никто не хочет ядерной войны», — подчеркнул Лавров.
При этом глава МИД заверил, что у России есть вооружения, «которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима». «Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — акцентировал внимание он.