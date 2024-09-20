Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, заявил Лавров

«По крайней мере в Вашингтоне есть некоторые разумные люди, которые это понимают (предупреждения Путина — ред.). Сейчас НАТО ведёт войну против России. Но это гибридная война руками украинцев. Если речь пойдёт о дальнобойных ракетных вооружениях, то всем понятно, что сами украинцы использовать их не смогут. Наведение на цель, данные со спутников, полётные задания — всё это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит», — заключил министр.