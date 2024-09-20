Путин создал межведомственную комиссию СБ РФ по комплектованию ВС контрактниками

С 1 декабря 2023 года Минобороны РФ начало наращивание численности Вооруженных сил РФ до 1 млн 320 тыс. человек. Отмечалось, что все планы по комплектованию армии и флота за год выполнены, их численность доведена до 1 млн 150 тыс. военнослужащих. Также 1 декабря Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в 2 млн 209 тыс. 130 единиц.