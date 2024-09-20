Путин создал межведомственную комиссию СБ РФ по комплектованию ВС контрактниками

«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту», — говорится в тексте указа.
Согласно документу, комиссия образована «в целях выполнения возложенных на Совет безопасности РФ задач в области организации обороны и военного строительства».
Комиссия будет заниматься координацией деятельности федеральных органов государственной власти, а также субъектов России, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций по отбору кандидатов из числа граждан страны (иностранных граждан) на военную службу по контракту в российской армии.
Кроме того, среди функций обозначены оценка хода комплектования, оценка мер органов и организаций по привлечению граждан в добровольческие формирования, рассмотрение предложений о мерах материального стимулирования солдат и проектов нормативных правовых актов, которые касаются комплектации ВС России. Также задачей обозначена подготовка предложений и рекомендаций Совбезу РФ по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.
Председателем комиссии назначен зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев, а его заместителем — министр обороны страны Андрей Белоусов.
Ранее, 16 сентября, Путин подписал указ, в котором постановил повысить штатную численность российской армии до 2 млн 389 тыс. 130 человек, 1,5 млн из которых — военнослужащие. Кроме того, глава государства поручил правительству предусмотреть выделение средств для Минобороны на исполнение данного указа.
С 1 декабря 2023 года Минобороны РФ начало наращивание численности Вооруженных сил РФ до 1 млн 320 тыс. человек. Отмечалось, что все планы по комплектованию армии и флота за год выполнены, их численность доведена до 1 млн 150 тыс. военнослужащих. Также 1 декабря Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в 2 млн 209 тыс. 130 единиц.
В начале августа текущего года украинские военные атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в области признана ЧС федерального характера. 20 августа стало известно о создании группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» в ВС РФ. Операция по уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.