Трюдо назвал лозунг кампании Трампа боязнью будущего

«Мы видим во многих сферах [жизни], будь то бизнес или политика, эту идею, что нам нужна ностальгия, давайте “Сделаем Америку вновь великой”, давайте вернемся в прошлое, давайте попробуем сделать общество таким, каким оно было раньше, а не погружаться в будущее», — заявил премьер Канады, выступая на конференции по искусственному интеллекту в Монреале. Его выступление транслировали национальные телеканалы.