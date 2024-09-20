Трюдо назвал лозунг кампании Трампа боязнью будущего

ОТТАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал лозунг избирательной кампании 2016 года кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа «Сделаем Америку вновь великой» стремлением вернуться в прошлое.
«Мы видим во многих сферах [жизни], будь то бизнес или политика, эту идею, что нам нужна ностальгия, давайте “Сделаем Америку вновь великой”, давайте вернемся в прошлое, давайте попробуем сделать общество таким, каким оно было раньше, а не погружаться в будущее», — заявил премьер Канады, выступая на конференции по искусственному интеллекту в Монреале. Его выступление транслировали национальные телеканалы.
Рассуждая о технологиях искусственного интеллекта, которые все активнее входят в обиход современной жизни, Трюдо отметил, что «конечно, страшно погружаться в будущее», но, добавил премьер-министр, это необходимо сделать.
MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») — политический лозунг избирательной кампании Трампа в 2016 году.