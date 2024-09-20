Лавров предупредил Запад об оружии с «серьезными последствиями»



«У нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — заявил министр.



Отвечая на вопрос, где проходят «красные линии России в контексте ядерного оружия», Лавров пояснил, что Москва рассчитывает на понимание ее оценок «умными, думающими людьми». Он выразил уверенность, что те, кто принимают решения, осознают, что имеет в виду Россия.



«Говорить, что, если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на “красную кнопку”, — несерьезно», — отметил министр.



В последние недели неоднократно появлялись сообщения о том, что страны Запада собираются разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойными оружием, произведенным в США или европейских странах. Официально власти западных государств о решении не объявляли и говорили, что их позиция по этому вопросу не изменилась. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что такого разрешения Киев не получал. Президент России Владимир Путин, комментируя возможное разрешение на удары, предупредил, что это будет означать войну стран НАТО с Россией.



Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».



Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.