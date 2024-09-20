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Пашинян подчеркнул важность поддержки США для реализации реформ в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 сентября заявил о важности поддержки США для реализации в стране институциональных реформ. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Источник: РИА "Новости"

В этот день состоялась встреча Пашиняна с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком.

«Премьер-министр подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и важность поддержки, которую оказывает администрация США в реализации в Армении институциональных реформ», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также Пашинян подчеркнул, что в Армении должны реализовываться целевые программы при поддержке Соединенных Штатов, в том числе и по усовершенствованию инфраструктуры.

Хак, в свою очередь, заявил о готовности США содействовать в продвижении «демократических реформ» в Армении. Также он отметил, что с этой целью будет увеличено финансирование Агентства США по международному развитию.

Ранее, 13 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен и Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили расширение двусторонних отношений, в том числе в сферах энергетики, торговли и инвестиций. Помимо этого, американский госсекретарь заверил Пашиняна в стремлении Соединенных Штатов оказывать поддержку процветанию и демократическим процессам в Армении.

В июне Армения и США подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности. В июле в Ереване прошли совместные учения Вооруженных сил (ВС) США и Армении Eagle Partner 2024.