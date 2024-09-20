На Западе призвали положить конец надеждам Украины вступить в НАТО

Запад, по мнению ряда политиков, чиновников и аналитиков, должен положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, убедить Киев уступить территории и предложить России возможное смягчение санкций, пишет The Washington Post.



Неопределенность насчет того, как противостоять России, не разжигая прямой конфликт с ней, и неспособность западных дипломатов, даже имеющих многолетний опыт контактов с Москвой, увидеть «жизнеспособный путь», возродили призывы к сдерживанию «в стиле холодной войны»: ограничение контактов с Москвой по важным вопросам и подготовка к конфликту путем наращивания военного потенциала Европы и Украины.



Некоторые чиновники и аналитики при этом считают сдерживание ошибочным подходом, который увеличивает риск глобального конфликта, а некоторые политики в США и Европе, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призывают Запад уважать позицию Москвы в отношении Украины как части ее основных интересов в сфере безопасности и настаивают на немедленном прекращении огня.



Дипломаты, бывшие лидеры, бывшие и нынешние американские чиновники и аналитики предупреждают, что Запад постоянно недооценивает президента России Владимира Путина. Некоторые предупреждают, что западные страны должны быть готовы к прямой военной конфронтации.



«Уровень риска, уровень неопределенности чрезвычайно высок», — считает экс-президент Польши Александр Квасьневский, который не раз встречался с Путиным. «Мы живем в гораздо более рискованном, гораздо более непредсказуемом и гораздо более сложном мире», — подчеркнул он.



Даже те, кто долгое время выступал за взаимодействие с Москвой для прекращения конфликта на Украине, считают, что длительный период враждебности — новая холодная война — неизбежен, и выступают против уступок требованиям Москвы, пишет газета.



Летом Путин предложил свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, в том числе вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский назвал эти требования ультимативными. Он исключал уступку территории, даже в обмен на вступление в НАТО. Киев не раз настаивал на возвращении к границам 1991 года.



Комментируя призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, Путин заявлял, что «эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел» и что мир подошел «недопустимо близко к точке невозврата». «Они [западные страны] либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность», — говорил он, предупредив, что «и то и другое может обернуться трагедией».



В сентябре президент пригрозил, что, если Киеву разрешат дальнобойные удары по территории России, это изменит суть конфликта и будет означать войну стран НАТО с Россией.

