ЦАХАЛ утверждает, что «Хезболла» понесла серьезные потери

По данным военных, вместе с ним были ликвидированы другие командиры из этого подразделения. «Они были среди архитекторов “плана оккупации Галилеи”, в рамках которого “Хезболла” планировала отдать приказ о вторжении на территорию Государства Израиль, оккупировать поселения Галилеи, а также совершить убийства невинных граждан — подобно тому, что совершила террористическая организация “Хамас” во время кровавой резни 7 октября 2023 года», — отмечалось в заявлении. В «Хезболле» по состоянию на вечер пятницы эту информацию не прокомментировали.