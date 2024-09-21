Сийярто: вся Европа торгует с Россией, но только Венгрия не скрывает это

«Санкции не работают, потому что значительная часть европейских компаний находит способ обходным путем сохранить экономическое сотрудничество с Россией. <….> Я хотел бы подчеркнуть — вся Европа торгует с Россией, некоторые отрицают, а у нас в этом необходимости нет. <…> Разница в том, что мы честно и открыто обсуждаем этот вопрос», — сказал он.