Сийярто: вся Европа торгует с Россией, но только Венгрия не скрывает это

«Санкции не работают, потому что значительная часть европейских компаний находит способ обходным путем сохранить экономическое сотрудничество с Россией. <….> Я хотел бы подчеркнуть — вся Европа торгует с Россией, некоторые отрицают, а у нас в этом необходимости нет. <…> Разница в том, что мы честно и открыто обсуждаем этот вопрос», — сказал он.
Как отметил дипломат, венгерским фирмам никогда не придется отрицать, что они ищут российских экономических партнеров, поскольку в их стране «это не ругательство».
Ранее Сийярто заявлял, что члены Евросоюза ведут себя лицемерно, когда критикуют Будапешт за покупку нефти у Москвы, ведь сами они делают то же самое, но «тайком и ханжески».
В мае глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен сообщила об обсуждении в ЕС окончательного отказа от поставок российских энергоресурсов на европейский рынок и препятствий, которые этому мешают. Венгрия тогда выступила против введения новых ограничений на импорт топлива, в том числе предложения по СПГ в рамках 14-го пакета санкций, и пообещала заблокировать любые решения, которые могут привести к росту цен на энергоносители в Европе.
В итоге в июне Совет Евросоюза установил запрет на предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории объединения для третьих стран, но члены ЕС могут продолжать покупать газ из России в прежнем режиме.
Как подчеркивал Владимир Путин, европейцы рассчитывали, что если они откажутся от закупок газа у России, то она развалится. Тем не менее необратимые процессы начались в экономике Европейского союза: сообщество продолжает импортировать российские энергоресурсы, но дороже и через посредников.