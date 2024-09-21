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Сийярто: вся Европа торгует с Россией, но только Венгрия не скрывает это

БУДАПЕШТ, 20 сен — РИА Новости. Вся Европа продолжает торговать с Россией, но только Венгрия делает это в открытую, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.

Источник: © РИА Новости

«Санкции не работают, потому что значительная часть европейских компаний находит способ обходным путем сохранить экономическое сотрудничество с Россией. <….> Я хотел бы подчеркнуть — вся Европа торгует с Россией, некоторые отрицают, а у нас в этом необходимости нет. <…> Разница в том, что мы честно и открыто обсуждаем этот вопрос», — сказал он.

Как отметил дипломат, венгерским фирмам никогда не придется отрицать, что они ищут российских экономических партнеров, поскольку в их стране «это не ругательство».

Ранее Сийярто заявлял, что члены Евросоюза ведут себя лицемерно, когда критикуют Будапешт за покупку нефти у Москвы, ведь сами они делают то же самое, но «тайком и ханжески».

В мае глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен сообщила об обсуждении в ЕС окончательного отказа от поставок российских энергоресурсов на европейский рынок и препятствий, которые этому мешают. Венгрия тогда выступила против введения новых ограничений на импорт топлива, в том числе предложения по СПГ в рамках 14-го пакета санкций, и пообещала заблокировать любые решения, которые могут привести к росту цен на энергоносители в Европе.

В итоге в июне Совет Евросоюза установил запрет на предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории объединения для третьих стран, но члены ЕС могут продолжать покупать газ из России в прежнем режиме.

Как подчеркивал Владимир Путин, европейцы рассчитывали, что если они откажутся от закупок газа у России, то она развалится. Тем не менее необратимые процессы начались в экономике Европейского союза: сообщество продолжает импортировать российские энергоресурсы, но дороже и через посредников.

ЕС
санкции
торговля