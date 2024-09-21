Шольц заявил, что ФРГ не поставит Киеву «способные долететь до Москвы» ракеты

В четверг Германия обновила перечень переданных Киеву вооружений, в него вошли в том числе 22 танка Leopard 1A5 с запчастями, три зенитные самоходные установки Gepard, беспилотники и другие вооружения. Кроме того, стало известно о планах властей ФРГ выделить краткосрочную дополнительную военную помощь Киеву в размере €397 млн. Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.