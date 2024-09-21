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Шольц заявил, что ФРГ не поставит Киеву «способные долететь до Москвы» ракеты

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц снова отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км.

Источник: Reuters

«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — сказал он во время общения с гражданами в общине Нидергёрсдорф (федеральная земля Бранденбург). «Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции», — утверждал Шольц.

При этом канцлер снова подчеркнул необходимость изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине. «Сейчас настало время изучить, какие здесь есть возможности», — сказал Шольц. Тем не менее он не согласен с тем, что мирные переговоры могут быть альтернативой поддержке, которую оказывает Германия Украине. «Это наивно», — считает глава правительства ФРГ.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше.

В четверг Германия обновила перечень переданных Киеву вооружений, в него вошли в том числе 22 танка Leopard 1A5 с запчастями, три зенитные самоходные установки Gepard, беспилотники и другие вооружения. Кроме того, стало известно о планах властей ФРГ выделить краткосрочную дополнительную военную помощь Киеву в размере €397 млн. Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.