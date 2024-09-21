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ЗакС Петербурга готовит изменения в закон о комплексном развитии территорий

На заседании 25 сентября депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсудят обновленные поправки к федеральному закону о комплексном развитии территорий (КРТ).

Как сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский, в разработке документа участвовали представители всех парламентских фракций, и главная цель изменений — сделать закон универсальным для применения по всей стране.

Ключевые поправки касаются вопросов расселения жителей домов, попавших в программу КРТ, а также защиты прав нанимателей квартир. Дополнительно депутаты предложили увеличить сроки обсуждения этих вопросов на собраниях собственников, чтобы учесть интересы всех сторон.

Принятый в 2022 году закон вызвал критику среди владельцев жилья в старых домах, так как снос «хрущевок» мог происходить без учёта их состояния. В ответ на возмущения горожан губернатор ввёл временные ограничения на применение некоторых положений закона, которые продолжают действовать до сих пор.