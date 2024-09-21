ЗакС Петербурга готовит изменения в закон о комплексном развитии территорий

Принятый в 2022 году закон вызвал критику среди владельцев жилья в старых домах, так как снос «хрущевок» мог происходить без учёта их состояния. В ответ на возмущения горожан губернатор ввёл временные ограничения на применение некоторых положений закона, которые продолжают действовать до сих пор.