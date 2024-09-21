Столтенберг предостерег ЕС от конкуренции с НАТО в области обороны



По мнению Столтенберга, стремление Евросоюза создать отдельные командные структуры и европейские силы быстрого реагирования может отвлечь ресурсы от военного альянса.



«Я приветствую дополнительные усилия ЕС в сфере обороны, если они будут осуществляться таким образом, чтобы не дублировать [НАТО] и не конкурировать [с ним]», — сказал он.



Евросоюз не должен выстраивать альтернативные оборонные структуры, такие, как силы реагирования, полагает генсек НАТО. Он отметил, что не понимает, зачем нужны подобные конкурирующие формирования.



«Было бы немного странно, если какие-то страны не смогли бы направить столько военнослужащих, сколько от них требуется, а вместо этого создали бы альтернативную структуру», — подчеркнул Столтенберг.



Как сообщили Financial Times (FT) высокопоставленные представители НАТО, действия ЕС в области обороны уже отвлекают ресурсы объединения от аналогичных структур альянса.



«Если Европа подвергнется нападению, людям нужно немедленно узнать, кто отвечает за реагирование на это. Конкурирующие структуры создают неопределенность, которая только помогает врагу», — сказал газете один из собеседников.



НАТО, в частности, обеспокоено возможным расширением Военного штаба ЕС — структуры, отвечающей за координацию общей политики безопасности и обороны объединения, отмечает FT. Этот план может усложнить критически важные цепочки командования в случае конфликта, а также отвлечь человеческие ресурсы от собственной структуры командования НАТО в условиях ее недоукомплектованности генералами, сказали газете чиновники.



«Зачем иметь два командования без полного укомплектования, когда можно иметь одно, функционирующее должным образом», — высказался один из чиновников в беседе с FT. По мнению других собеседников, оборонные структуры ЕС «высасывают войска» альянса.



В НАТО раскритиковали планы Евросоюза создать собственный перечень военных стандартов для армий европейских государств. Альтернативой, по их мнению, должно быть использование перечней НАТО, которые существуют несколько десятков лет.



«Страны могут иметь только один набор целевых показателей возможностей, они не могут иметь два. Это ответственность НАТО. Один набор стандартов, один набор целевых показателей возможностей, одна структура командования. И это НАТО», — также считает Столтенберг.



Кроме того, планы ЕС по оборонным закупкам не касаются Турции, Великобритании и Норвегии, которые входят в НАТО, но не состоят в Европейском союзе, подчеркнули в беседе с FT чиновники. Это может ослабить действующие соглашения об оборонно-промышленном сотрудничестве, сказали они.



В НАТО входят 23 из 27 государств-членов ЕС.