Небензя заявил о желании организаторов взрывов в Ливане спровоцировать новую войну

«То, что на днях произошло в Ливане и Сирии, выводит эскалацию на Ближнем Востоке в новое, высокотехнологическое измерение. Это крайне опасный поворот», — сказал представитель РФ в ООН.
По его словам, те, кто стоят за этим преступлением, не могут не осознавать, что подобные попытки втянуть Ливан в региональную конфронтацию накаляют и без того турбулентную атмосферу в регионе.
«Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну», — прокомментировал он.
Небензя также заявил, что Россия решительно осуждает эту беспрецедентную атаку на Ливан и расценивает случившееся как террористический акт, создающий угрозу региональному миру и безопасности с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока.
Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 21 сентября заявили «Известиям» о риске перерастания эскалации на ливано-израильской границе в региональный конфликт. Миссия ООН интенсивно работает над деэскалацией напряженности, которая потенциально может спровоцировать более широкий конфликт.
Ранее, 20 сентября, Израиль нанес удар по столице Ливана, в результате которого два жилых здания обрушились. Впоследствии ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы оперативной группы радикального движения «Хезболла» Ибрагима Акиля в результате нанесенного авиаудара. Помимо Акиля, израильские военные уничтожили еще двух командиров.
До этого, 19 сентября, в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные совершили серию атак на объекты «Хезболлы» на территории Ливана. Под удар попали 100 пусковых установок и объектов шиитского движения. Перед этим министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна переносит силы на северный фронт в связи с началом новой фазы войны.
17 сентября множество людей получили серьезные травмы в результате взрывов пейджеров в Бейруте и на юге Ливана. На следующий день разные беспроводные устройства взрывались в автомобилях и на мотоциклах. Это были портативные радиоприемники, которые отличались от пейджеров. Всего за два дня пострадало более 4 тыс. человек, более 30 из них погибли. Власти Ливана и представители «Хезболлы» обвинили во взрывах Израиль.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.