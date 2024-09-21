Небензя заявил о желании организаторов взрывов в Ливане спровоцировать новую войну

17 сентября множество людей получили серьезные травмы в результате взрывов пейджеров в Бейруте и на юге Ливана. На следующий день разные беспроводные устройства взрывались в автомобилях и на мотоциклах. Это были портативные радиоприемники, которые отличались от пейджеров. Всего за два дня пострадало более 4 тыс. человек, более 30 из них погибли. Власти Ливана и представители «Хезболлы» обвинили во взрывах Израиль.