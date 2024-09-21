СМИ раскрыли, как задержание Дурова повлияло на Telegram

По информации Figaro, сотрудничество мессенджера с французскими властями «приносит пользу всем европейским странам, состоящим в Евроюсте». Так, одна из стран ЕС смогла получить ответ на свои запросы, касающиеся группы в Telegram, которая заказала около сотни убийств, пишет газета. Помимо этого, «крупная международная держава» также решила воспользоваться готовностью мессенджера к сотрудничеству, сказано в материале.