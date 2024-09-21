Олбани
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли, как задержание Дурова повлияло на Telegram

ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. Сотрудничество мессенджера Telegram с французским правосудием после задержания его основателя Павла Дурова повлекло за собой запросы информации из других стран в рамках расследования киберпреступлений, сообщила газета Figaro со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

«Эта готовность Telegram нормализовать отношения с правосудием должна, по-видимому, позволить продвинуться большому числу национальных и международных расследований», — говорится в статье.

По информации Figaro, сотрудничество мессенджера с французскими властями «приносит пользу всем европейским странам, состоящим в Евроюсте». Так, одна из стран ЕС смогла получить ответ на свои запросы, касающиеся группы в Telegram, которая заказала около сотни убийств, пишет газета. Помимо этого, «крупная международная держава» также решила воспользоваться готовностью мессенджера к сотрудничеству, сказано в материале.

Отмечается, что некоторые дела из других стран, в том числе из Южной Кореи, находятся в процессе регистрации во французской системе правосудия.

Ранее издание Liberation сообщило, что мессенджер Telegram после задержания Дурова во Франции начал отвечать на запросы следователей и предоставлять информацию, «способную идентифицировать преступников в расследованиях преступлений против детей».

Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

расследование
Интернет