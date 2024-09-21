СМИ раскрыли, как задержание Дурова повлияло на Telegram

«Эта готовность Telegram нормализовать отношения с правосудием должна, по-видимому, позволить продвинуться большому числу национальных и международных расследований», — говорится в статье.
По информации Figaro, сотрудничество мессенджера с французскими властями «приносит пользу всем европейским странам, состоящим в Евроюсте». Так, одна из стран ЕС смогла получить ответ на свои запросы, касающиеся группы в Telegram, которая заказала около сотни убийств, пишет газета. Помимо этого, «крупная международная держава» также решила воспользоваться готовностью мессенджера к сотрудничеству, сказано в материале.
Отмечается, что некоторые дела из других стран, в том числе из Южной Кореи, находятся в процессе регистрации во французской системе правосудия.
Ранее издание Liberation сообщило, что мессенджер Telegram после задержания Дурова во Франции начал отвечать на запросы следователей и предоставлять информацию, «способную идентифицировать преступников в расследованиях преступлений против детей».
Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.