The Times: США и Британия могут тайно разрешить Украине удары по РФ Storm Shadow

Как пишет The Times, британские и американские дипломаты допускают подписание конфиденциального соглашения с Украиной, поэтому на полях Генассамблеи ООН на следующей неделе об этом не сообщат. Мероприятие в том числе посетит президент Украины Владимир Зеленский. Один из источников газеты отметил, что администрация президента США хочет действовать быстрее, чтобы успеть принять решение до ноябрьских выборов.
На прошлой неделе The Times писала, что президент США Джо Байден может разрешить Украине атаковать цели на территории России Storm Shadow/SCALP (дальность поражения от 250 до 560 км в зависимости от модификации), но не американскими ATACMS, чтобы избежать эскалации конфликта. В конце прошлой недели он обсуждал вопрос с британским премьер-министром Киром Стармером, однако объявлений по этому поводу не было.
Великобритания и Франция выступают за снятие ограничений, но не давали разрешения Украине из-за позиции США. Комментируя обсуждения этого вопроса западными лидерами, президент Владимир Путин говорил, что разрешение на использование оружия большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие США и других стран НАТО в военном конфликте.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Шторм вокруг Shadow».