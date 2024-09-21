The Times: США и Британия могут тайно разрешить Украине удары по РФ Storm Shadow

На прошлой неделе The Times писала, что президент США Джо Байден может разрешить Украине атаковать цели на территории России Storm Shadow/SCALP (дальность поражения от 250 до 560 км в зависимости от модификации), но не американскими ATACMS, чтобы избежать эскалации конфликта. В конце прошлой недели он обсуждал вопрос с британским премьер-министром Киром Стармером, однако объявлений по этому поводу не было.