СМИ сообщили о возможной отставке Буданова и Умерова

Ранее, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. В этот же день издание «Общественное» сообщило о недовольстве Зеленского работой Кулебы по привлечению военной помощи. По его словам, политику «не хватает энергии» в этом вопросе.