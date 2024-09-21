СМИ сообщили о возможной отставке Буданова и Умерова

Так, заменить Буданова может его бывший заместитель, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.
«Дело в том, что между Будановым и главой офиса президента Андреем Ермаком существует серьезное напряжение. Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского», — рассказал источник.
По информации издания, это предположение подкрепляется ранее принятым решением об увольнении двух заместителей главы ГУР без согласования с самим Будановым.
Кроме того, «Страна.ua» заявило, что министр обороны Украины Умеров в последнее время всё чаще подвергается критике СМИ и близких к западным структурам активистов.
«Рустема Умерова могут назначить руководителем Службы внешней разведки. Вопрос о том, кто займет место Умерова, пока остается открытым», — сообщил собеседник СМИ.
В этот день министр обороны Украины уволил двух замов главы ГУР Буданова без его ведома. Речь идет об Игоре Остапенко и Викторе Зайцеве, которых считают ставленниками бывшего главы украинского минобороны, нынешнего посла Украины в Словении Андрея Тарана.
Ранее, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. В этот же день издание «Общественное» сообщило о недовольстве Зеленского работой Кулебы по привлечению военной помощи. По его словам, политику «не хватает энергии» в этом вопросе.
3 сентября несколько членов украинского правительства подали заявления об отставке. Среди них — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.
Зеленский связал происходящее с ожиданием «чрезвычайно важной осени» для страны, требующим усилить некоторые направления в кабмине. Политолог Дмитрий Солонников, в свою очередь, указал, что в случае с Кулебой вероятной причиной отставки стало требование Запада изменить имидж руководства Украины.
6 мая Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая) на посту президента Украины. Политолог Михаил Павлив в беседе с «Известиями» тогда выразил мнение, что Буданов является наиболее вероятным кандидатом из имеющейся у Вашингтона «длинной скамейки запасных».