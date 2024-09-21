Слуцкий — участникам ГА ООН: Скажите решительное «нет» планам Зеленского

Участникам Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций нужно сказать решительное «нет» планам Владимира Зеленского. С таким призывом выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Призываем участников наступающей сессии Генассамблеи ООН сказать решительное “нет” и действиям Израиля на Ближнем Востоке, и плану Зеленского, которые могут вести, опять же, только к нарастанию противостояния», — заявил парламентарий в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, к этому же Москва призывает и кандидатов в президенты США — Дональда Трампа и Камалу Харрис, а также всех остальных политиков, которые трезво оценивают происходящее.
Как отметил Слуцкий, им не обязательно быть за Россию, но они обязаны быть за мир перед теми, кто их поддерживает.
Напомним, в августе Владимир Зеленский анонсировал создание так называемого «плана победы». Судя по высказываниям украинского лидера, он представляет собой некую дорожную карту, включающую в себя сразу несколько пунктов — порой необычных и не учитывающих текущих реалий. Этот план Киев уже передал Вашингтону, где ответили, что теперь пытаются понять, как его использовать.
Между тем накануне Зеленский сказал, что этот план у Киева — единственный, и добавил, что в ноябре этого года хочет «поставить точку» в конфликте с Россией на втором «саммите мира».
С российской стороны не раз указывали, что подобные «планы» базируются на старой «формуле Зеленского», которую он пытается продвигать еще с 2022 года. Новые заявления украинского политика комментировать бессмысленно, заявили в МИД РФ.