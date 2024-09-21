Слуцкий — участникам ГА ООН: Скажите решительное «нет» планам Зеленского

Напомним, в августе Владимир Зеленский анонсировал создание так называемого «плана победы». Судя по высказываниям украинского лидера, он представляет собой некую дорожную карту, включающую в себя сразу несколько пунктов — порой необычных и не учитывающих текущих реалий. Этот план Киев уже передал Вашингтону, где ответили, что теперь пытаются понять, как его использовать.