Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов заявил об использовании ВСУ в Курской области украденных машин

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют в Курской области украденные у мирных жителей машины. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Источник: РИА "Новости"

«Уже в ход идут любые машины, украденные у населения, и оставшиеся бронированные», — сказал он, комментируя данные о том, что ВСУ потеряли в Курской области половину техники западного производства.