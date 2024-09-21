«Уже в ход идут любые машины, украденные у населения, и оставшиеся бронированные», — сказал он, комментируя данные о том, что ВСУ потеряли в Курской области половину техники западного производства.
Алаудинов заявил об использовании ВСУ в Курской области украденных машин
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют в Курской области украденные у мирных жителей машины. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.