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Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщили в Госдуме

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Осенний призыв 2024 года пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Источник: © РИА Новости

«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — сказал Картаполов.

Депутат отметил, что пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме, повестки будут приходить традиционным способом. По его словам, полноценно реестр должен заработать к первому января 2025 года.

Президент России Владимир Путин в августе подписал закон о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета. Ранее Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.