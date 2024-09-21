Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщили в Госдуме

«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — сказал Картаполов.
Депутат отметил, что пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме, повестки будут приходить традиционным способом. По его словам, полноценно реестр должен заработать к первому января 2025 года.
Президент России Владимир Путин в августе подписал закон о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета. Ранее Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.