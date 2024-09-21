Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщили в Госдуме

Президент России Владимир Путин в августе подписал закон о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета. Ранее Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.