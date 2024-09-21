Politico: США перебрасывают дополнительные силы на Аляску

«В течение последнего месяца эсминец Sterett был направлен к побережью Аляски в ответ на действия кораблей ВМФ России в этом районе, подразделение Армии [сухопутных войск] США высадилось на отдаленном острове у Аляски, а эскадрилья истребителей, которая там базируется, была приведена в состояние повышенной боевой готовности», — подчеркивает издание. По его версии, американская сторона предприняла эти шаги в ответ на действия сил России и Китая.