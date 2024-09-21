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Небензя: США поставили мир перед угрозой терактов через бытовые приборы

Источник: Российская газета

Соединенные Штаты и их союзники поставили мир перед новой угрозой — терактами, которые могут быть осуществлены с помощью бытовых приборов. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Комментируя взрывы пейджеров в Ливане, дипломат отметил, что именно действия Вашингтона подвели мир к этапу, когда он может «столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», передает РИА Новости.

По его словам, случившееся в Ливане и Сирии выводит эскалацию на Ближнем Востоке «в новое высокотехнологическое измерение». И это крайне опасно, подчеркнул Небензя.

Напомним, 17 сентября в Бейруте зафиксировали волну массовых взрывов пейджеров. В результате различные травмы получили почти три тысячи человек, погибли 12.

Днем позже случилась вторая серия взрывов — сдетонировали рации и другие средства связи. Погибли около трех десятков человек, более 600 получили ранения.

Власти Ливана возложили ответственность за случившееся на Израиль. А руководство движения «Хезболла», против которого, скорее всего, и планировалась эта акция, пообещало жесткий ответ.