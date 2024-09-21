Politico: США опасаются полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой»

Последние инциденты в регионе — взрывы пейджеров и раций «Хезболлы» в Ливане, обстрелы и убийство командира шиитской организации — рассматриваются в Белом как начало нового этапа израильской военной кампании. Американские чиновники рассказали, что Вашингтон ведет переговоры с представителями Израиля, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.
Однако США ожидают ухудшения ситуации, говорят источники Politico. Израиль объяснил, что намерен надавить на «Хезболлу», чтобы убедить решить вопрос дипломатическим путем и вернуть израильтян, перемещенных с севера из-за обстрелов с территории Ливана.
При этом официально Белый дом отмечает возможность решения конфликта мирным путем. «Война на границе Израиля и Ливана не является неизбежной, и мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить ее», — сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 20 сентября.
17 и 18 сентября в Ливане взорвались сотни пейджеров членов «Хезболлы», а также беспроводные средства связи и электроника. В результате погибло более 30 человек, пострадали свыше 2 тыс. «Хезболла» обвинила в атаке Израиль. На границу с Ливаном была переброшена дивизия ЦАХАЛа. Позднее «Хезболла» провела массированную атаку по северу Израиля, а израильские военные заявили о ликвидации командира движения Бейруту Ибрагима Акиля.