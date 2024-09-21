Politico: США опасаются полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой»

17 и 18 сентября в Ливане взорвались сотни пейджеров членов «Хезболлы», а также беспроводные средства связи и электроника. В результате погибло более 30 человек, пострадали свыше 2 тыс. «Хезболла» обвинила в атаке Израиль. На границу с Ливаном была переброшена дивизия ЦАХАЛа. Позднее «Хезболла» провела массированную атаку по северу Израиля, а израильские военные заявили о ликвидации командира движения Бейруту Ибрагима Акиля.