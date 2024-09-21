«Об этом не пишут». На Западе высказались о ситуации в Курской области

В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении в курском приграничье танка Leopard. Кроме того, были ликвидированы более 400 украинских военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90. Общие потери противника на 19 сентября составили почти 15 тысяч солдат, 122 танка и множество единиц другой техники.