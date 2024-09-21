«Самый современный немецкий танк Leopard на вооружении ВСУ был сожжен под Курском. Украинская армия отступает, <…> а также несет огромные потери. Обо всем этом не пишут в западных СМИ», — написал журналист.
В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении в курском приграничье танка Leopard. Кроме того, были ликвидированы более 400 украинских военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90. Общие потери противника на 19 сентября составили почти 15 тысяч солдат, 122 танка и множество единиц другой техники.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.